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В Грузии 3 801 новый случай заражения коронавирусом 

В Грузии 3 801 новый случай заражения коронавирусом  В настоящее время на карантине находятся 2 071 человек
В регионе
26 ноября 2020 г. 11:09
В Грузии 3 801 новый случай заражения коронавирусом 
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 801 человека, 3 200 выздоровели, 39 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 118 690, из них 98 781 человек вылечились, 1 124 человека скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 723 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 3 801 nəfər koronavirusa yoluxub, 39 pasiyent ölüb

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