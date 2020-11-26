В Грузии 3 801 новый случай заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 071 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 801 человека, 3 200 выздоровели, 39 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 118 690, из них 98 781 человек вылечились, 1 124 человека скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 071, на стационарном контроле - 6 145 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 723 бессимптомных больных.