В Грузии 3 759 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В настоящее время на карантине находятся 1 978 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 759 человек, 3 574 выздоровели, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 139 343, из них 117 560 человек вылечились, 1 303 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 978, на стационарном контроле - 6 366 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 708 бессимптомных больных.