О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии 3 759 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии 3 759 новых случаев заражения коронавирусом за сутки В настоящее время на карантине находятся 1 978 человек
В регионе
1 декабря 2020 г. 11:18
В Грузии 3 759 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 759 человек, 3 574 выздоровели, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 139 343, из них 117 560 человек вылечились, 1 303 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 978, на стационарном контроле - 6 366 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 708 бессимптомных больных.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 3 759 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 36 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
1 декабря 2020 г. 11:15
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
1 декабря 2020 г. 10:17
Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
ФотоВсемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
30 ноября 2020 г. 15:01
В Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
ВидеоВ Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
28 ноября 2020 г. 09:23
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
Президент: Привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления
25 ноября 2020 г. 12:44
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
Ильхам Алиев: Даны поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван
25 ноября 2020 г. 12:38
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
25 ноября 2020 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
25 ноября 2020 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi