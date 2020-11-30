В Грузии 3 216 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В настоящее время на карантине находятся 2 104 человека

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 216 человек, 3 937 выздоровели, 37 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 135 584, из них 113 986 человек вылечились, 1 267 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 104, на стационарном контроле - 6 383 человека. В специальных отелях проходят лечение 3 857 бессимптомных больных.