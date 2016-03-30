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    В Грузии 25 объектов особо охраняются от шпионов

    Выявлена заинтересованность спецслужбами иностранных государств в отношении отдельных объектов и попытки разведки проникнуть на них

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Грузии с особой тщательностью охраняет 25 объектов, представляющих особый интерес для спецслужб иностранных государств. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в отчете ведомства, представленном парламенту страны.

    Список объектов особого риска для госбезопасности установлен постановлением правительства в ноябре 2015 года.

    Выявлена заинтересованность спецслужбами иностранных государств в отношении отдельных объектов и попытки разведки проникнуть на эти объекты, говорится в отчете за август-декабрь 2015 года.

    Объектами высокого риска в Грузии являются порты в Батуми и Поти, аэропорты в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Местиа, ООО "Воздушная навигация Грузии (Сакаэронавигация)", АО "Грузинская железная дорога", Ингури ГЭС и др.

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