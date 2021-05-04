В Грузии 20% населения заразилось коронавирусом

Можно сказать, что в Грузии сформировался определенный коллективный иммунитет

"Хотя в Грузии эпидемиологическая ситуация и ухудшилась, она остается под контролем".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, 20% населения страны заразились коронавирусом: "Можно сказать, что в Грузии сформировался определенный коллективный иммунитет".

Главный эпидемиолог отметил, что если 60% населения полностью пройдет вакцинацию, будет разрешено на открытом воздухе не пользоваться защитной маской.