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В Грузии 20% населения заразилось коронавирусом

В Грузии 20% населения заразилось коронавирусом Можно сказать, что в Грузии сформировался определенный коллективный иммунитет
В регионе
4 мая 2021 г. 11:13
В Грузии 20% населения заразилось коронавирусом

"Хотя в Грузии эпидемиологическая ситуация и ухудшилась, она остается под контролем".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, 20% населения страны заразились коронавирусом: "Можно сказать, что в Грузии сформировался определенный коллективный иммунитет".

Главный эпидемиолог отметил, что если 60% населения полностью пройдет вакцинацию, будет разрешено на открытом воздухе не пользоваться защитной маской.

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Версия на английском языке 20% of population contracts coronavirus in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan əhalisinin 20 %-i koronavirusa yoluxub

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