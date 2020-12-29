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В Грузии 2 012 новых случаев заражения COVID-19

В Грузии 2 012 новых случаев заражения COVID-19 До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 224 155 человек
В регионе
29 декабря 2020 г. 11:36
В Грузии 2 012 новых случаев заражения COVID-19
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За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 2 012 новых случаев заражения коронавирусом, 2 638 человек выздоровели, 25 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 224 155 человек. Из них 208 951 выздоровели, 2 443 умерли.

В карантинных зонах содержится 401, на стационарном контроле - 5 480 пациентов. 1 281 бессимптомных больных помещены в специальные отели.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusa 2 012 nəfər yoluxub, 25 pasiyent ölüb

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