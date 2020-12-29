В Грузии 2 012 новых случаев заражения COVID-19

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 224 155 человек

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 2 012 новых случаев заражения коронавирусом, 2 638 человек выздоровели, 25 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 224 155 человек. Из них 208 951 выздоровели, 2 443 умерли.

В карантинных зонах содержится 401, на стационарном контроле - 5 480 пациентов. 1 281 бессимптомных больных помещены в специальные отели.