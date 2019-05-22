В Грузии 16-летняя мать убила своего 7-месячного младенца

В деревне Агиани Каспийского района Грузии 16-летняя мать убила своего 7-месячного младенца.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Грузии.

Обвиняемая в убийстве своего младенца при отягчающих обстоятельствах мать уже задержана. Она признала вину.

Следствию стало известно, что 16-летняя мать задушила сына насмерть. После совершения преступления она выкрала из дома золотые изделия и сбежала в Тбилиси.

Подростка ждет тюремное заключение сроком от 13 до 17 лет.