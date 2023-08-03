В Грузии 16 человек оказались заблокированы в гостинице в результате оползня

В грузинском горном курорте Шови в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) сошел оползень, который заблокировал в гостинице "Сансет Шови" 16 человек, включая шестерых детей. Все соответствующие ведомства проинформированы о данном инциденте.

В грузинском горном курорте Шови в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) сошел оползень, который заблокировал в гостинице "Сансет Шови" 16 человек, включая шестерых детей. Все соответствующие ведомства проинформированы о данном инциденте.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

На месте работают спасатели. В Шови направляются представители местных органов власти, сказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе.

"Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что все соответствующие ведомства проинформированы об инциденте, на местах мобилизована соответствующая техника и происходит дополнение техники", – говорится в заявлении МВД.

Спасатели Службы управления по чрезвычайным ситуациям и представители других подразделений полиции направляются на место происшествия на вертолете пограничной полиции министерства внутренних дел.

На данном этапе уточненной информации о пострадавших нет, ведомство поэтапно будет предоставлять дополнительную информацию.