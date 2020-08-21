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В Грузии 15 новых случаев заражения COVID-19

В Грузии 15 новых случаев заражения COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 385 человек
В регионе
21 августа 2020 г. 11:23
В Грузии 15 новых случаев заражения COVID-19
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В Грузии выявлено еще 15 случаев инфицирования коронавирусом, 20 пациентов были излечены и отправлены домой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 385 человек, а число выздоровевших - 1 128 человек. Скончались 17 человек.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 6 903 человека, на стационарном контроле - 278 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 15 nəfər artdı

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