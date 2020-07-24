В Грузии 10-месячный ребенок излечился от COVID-19

В населенном азербайджанцами селе Гараджала Телавского района Грузии от COVID-19 излечился 10-месячный ребенок Как передает грузинское бюро Report, об этом передает кахетское региональное подразделение Национального центра контроля над заболеван

В населенном азербайджанцами селе Гараджала Телавского района Грузии от COVID-19 излечился 10-месячный ребенок.

Как передает грузинское бюро Report, об этом передает кахетское региональное подразделение Национального центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья.

Последний тест младенца на COVID-19 дал негативный результат, он уже выписан из больницы домой. Ребенок и его мать две недели будут оставаться на самоизоляции. Ни у кого из других членов семьи вирус не обнаружен.

COVID-19 подтвердился у младенца 15 июля. Родные ребенка сомневались в достоверности диагноза.