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В Грузии 1 784 новых случая заражения коронавирусом

В Грузии 1 784 новых случая заражения коронавирусом В карантинных зонах содержатся 396 человек, на стационарном контроле - 5 701 человек
В регионе
26 декабря 2020 г. 11:13
В Грузии 1 784 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 784 новых случая заражения коронавирусом, 4 119 человек выздоровели, 39 пациентов скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 220 508 человек. Из них 200 339 выздоровели, 2 352 умерли.

В карантинных зонах содержатся 396 человек, на стационарном контроле - 5 701 человек. 1 464 бессимптомных больных помещены в специальные отели.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 1 784 nəfər COVID-19-a yoluxub, 39 pasiyent ölüb

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