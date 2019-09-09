​В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

"В понедельник в 08.30 по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники УГИБДД МВД по Чеченской республике остановили автомашину марки Ford под управлением уроженца Надтеречного района Усмана Азиева, 2001 г.р.. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего У.Азиев получил смертельные ранения. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.