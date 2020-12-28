В Грозном двое силовиков погибли в перестрелке

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, напавший на них боевик ликвидирован

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, напавший на них боевик ликвидирован.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что на проспекте Путина в Грозном на правоохранителей напал вооруженный боевик. "Он был ликвидирован в ходе перестрелки", — добавил источник.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.