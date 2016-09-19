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    В Греции закрылись школы на турецком языке

    Правительство опечатало двери 60 школ, принадлежащих этническим меньшинствам

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Греции опечатало двери 9 тюркоязычных школ в Западной Фракие, а также сократило часы преподавания турецкого языка в школах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в новом учебном году правительство Греции опечатало двери 60 школ, принадлежащих этническим меньшинствам.

    Согласно информации, министерство образования Греции связывает это с малым количеством учеников в школах.

    Член правления общества средней школы и лицея нацменьшинств имени Джалала Баяра в Гюмюлджине (Комотине) Ахмет Ариф Эмин заявил, что количество учеников в учебном заведении возросло: "В этом году в лицее зарегистрировано 175 новых учеников, число учеников возросло до 820 человек". 

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