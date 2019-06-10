В Греции сожгли автомобили турецких дипломатов

В греческом городе Салоники сожгли автомобили турецких дипломатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел утром 10 июня.

Личность поджигателя (поджигателей) пока неизвестна.

Один из автомобилей с дипломатическим государственным регистрационным номерным знаком - служебный и принадлежит торговому атташе Турции в Салониках Серкану Буралу. Во время инцидента автомобиль стоял напротив его дома.

По прошествии некоторого времени примерно в километре от дома С.Бурала был облит бензином и подожжен автомобиль турчанки, работающей в одной из международных организаций.

Несмотря на вмешательство пожарных, автомобили пришли в негодное состояние.

Сотрудники полиции и органов безопасности Греции проводят расследование.