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В Греции сожгли автомобили турецких дипломатов

В Греции сожгли автомобили турецких дипломатов

В греческом городе Салоники сожгли автомобили турецких дипломатов. 

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел утром 10 июня. 

Личность поджигателя (поджигателей) пока неизвестна. 

Один из автомобилей с дипломатическим государственным регистрационным номерным знаком - служебный и принадлежит торговому атташе Турции в Салониках Серкану Буралу. Во время инцидента автомобиль стоял напротив его дома. 

По прошествии некоторого времени примерно в километре от дома С.Бурала был облит бензином и подожжен автомобиль турчанки, работающей в одной из международных организаций. 

Несмотря на вмешательство пожарных, автомобили пришли в негодное состояние.  

Сотрудники полиции и органов безопасности Греции проводят расследование. 

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