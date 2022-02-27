В Гостомеле артиллерия ВСУ разбомбила противника и его технику

В украинском Гостомеле артиллерийским ударом ВСУ уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ.

В украинском Гостомеле артиллерийским ударом ВСУ уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ.

Как передает Report, об этом в Facebook заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

"Только, что уничтожена легкобронированная техника, БМД, машины снабжения и личный состав РФ. Гостомель, аэродром", - говорится в ее сообщении.

Напомним, бои за аэродром в Гостомеле продолжаются с первого дня полномасштабной войны России против Украины. Там было уничтожено много оккупантов и их техники.