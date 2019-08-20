В госструктурах Грузии участились факты коррупции

В январе-июне текущего года в государственных структурах Грузии зафиксировано 40 фактов взяточничества.
Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в статистике министерства внутренних дел Грузии.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года факты коррупции в государственных учреждениях соседней страны увеличились на 42,86%. За шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано 28 таких преступлений.
За отчетный период 149 чиновников превысили должностные полномочия, 42 злоупотребили служебным положением. Зафиксировано 33 случая должностной халатности, 17 случаев служебного подлога.
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