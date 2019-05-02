В госструктурах Грузии резко возросла коррупция

В январе-марте этого года в Грузии было оформлено 34 факта, связанного со взяточничеством в государственных структурах.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в квартальном отчете министерства внутренних дел Грузии.

В годовом сравнении количество случаев коррупции в государственных учреждениях соседней страны выросли на 88,89%. В первом квартале прошлого года число подобных фактов составило 18.

За отчетный период было зарегистрировано 15 фактов злоупотреблений служебными полномочиями, 72 факта превышения должностных полномочий.