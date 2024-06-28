В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ

Проект постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ внесен в Госдуму.

Проект постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ внесен в Госдуму.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление нижней палаты парламента.

В заявлении говорится, что российская делегация неоднократно лишалась возможности равноправно участвовать в заседаниях и работе руководящих органов ПА ОБСЕ.

"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы уверены, что применение ограничений на участие в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимо. <…> В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. По этой причине делегация российского парламента временно прекращает участие в ПА ОБСЕ", - сказано в документе.

Отчисление выплат в бюджет ПА ОБСЕ Москва приостановила еще в апреле 2023 года.

"Россия готова вернуться к работе в рамках структуры при условии устранения ее руководством "дискриминационных подходов", - отмечают авторы документа.

Постановление вступит в силу со дня принятия.