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В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ  

В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ   Проект постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ внесен в Госдуму.
В регионе
28 июня 2024 г. 19:13
В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы России в ПА ОБСЕ  

Проект постановления обеих палат Федерального собрания о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ внесен в Госдуму.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление нижней палаты парламента.

В заявлении говорится, что российская делегация неоднократно лишалась возможности равноправно участвовать в заседаниях и работе руководящих органов ПА ОБСЕ.

"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы уверены, что применение ограничений на участие в мероприятиях ПА ОБСЕ в отношении парламентариев, выражающих волю и интересы своего народа, недопустимо. <…> В сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны. По этой причине делегация российского парламента временно прекращает участие в ПА ОБСЕ", - сказано в документе.

Отчисление выплат в бюджет ПА ОБСЕ Москва приостановила еще в апреле 2023 года.

"Россия готова вернуться к работе в рамках структуры при условии устранения ее руководством "дискриминационных подходов", - отмечают авторы документа.

Постановление вступит в силу со дня принятия.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın ATƏT PA-da fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bəyanat layihəsi Dumaya təqdim edilib

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