В Госдуму внесен законопроект, разрешающий перенос начала учебного года в России

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму России законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин внесли соответствующий законопроект в электронную базу нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий", — сообщается в пояснительной записке законопроекта.