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В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в стране.
В регионе
26 ноября 2024 г. 11:05
В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета Талибана в России

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", законопроект предусматривает, что "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

25 ноября афганский портал "Алемара" сообщил о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу "сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из "черного списка" РФ для укрепления политических и экономических связей".

Ахунд, курирующий экономические вопросы в сформированном движением "Талибан" правительстве, в частности, выразил готовность властей Афганистана "играть ключевую роль в укреплении экономического коридора "Север-Юг", а также экономических связей в регионе".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановку запрета деятельности запрещенной организации. Внесенный законопроект должен устранить этот правовой пробел.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций, предполагает законопроект.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban"a qoyulan qadağanın ləğvi haqqında layihə Rusiya Dövlət Dumasına təqdim edilib
Версия на английском языке Russian lawmakers introduce bill to temporarily lift Taliban ban

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