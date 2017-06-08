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    В Госдуму России внесен законопроект о запрете VPN и Tor

    Соответствующий проект опубликован в базе нижней палаты парламента

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Госдуму России внесен законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов. 

    Как сообщает Report, соответствующий проект опубликован в базе нижней палаты парламента.

    Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.

    Авторами инициативы являются депутаты Максим Кудрявцев из "Единой России", Николай Рыжак из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ. В пояснительной записке они указывают, что из-за VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor ныне существующие способы блокировки неэффективны.

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