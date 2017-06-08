В Госдуму России внесен законопроект о запрете VPN и Tor

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Госдуму России внесен законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов.

Как сообщает Report, соответствующий проект опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают обязать сервисы и сайты, которые используются для обхода блокировок, работать с Роскомнадзором и обеспечивать ограничение доступа к запрещенным сайтам из реестра.

Авторами инициативы являются депутаты Максим Кудрявцев из "Единой России", Николай Рыжак из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ. В пояснительной записке они указывают, что из-за VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor ныне существующие способы блокировки неэффективны.