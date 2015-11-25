Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Госдуме заявили о возможности отзыва посла из Турции. Глава комитета по международным делам Алексей Пушков сообщил, что это будет ответом на турецкую атаку на российский самолёт Су-24.

Как передает Report, об этом пишут "Известия".

«Есть шаги, которыми страны выражают свое отношение к такого рода враждебным действиям. Прежде всего это отзыв посла и предложение послу того государства, которое совершило агрессивные действия, покинуть территорию страны. Такие решения могут быть приняты, и они означают крайне высокую степень конфликтности между странами», — сказал он

По мнению Пушкова, между странами вряд ли произойдёт разрыв дипломатических отношений. Это происходит, когда государства переходят в состояние войны или одно не признаёт власти другого.