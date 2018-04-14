В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Необходимо срочно созвать ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

"Параллельно с этим должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются… и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил Швыткин.

Политик также подчеркнул, что США действуют в нарушение всех норм международного права.