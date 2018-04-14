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    В Госдуме выступили за срочный созыв ГА ООН по Сирии

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Необходимо срочно созвать ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. 

    "Параллельно с этим должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются… и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил Швыткин.

    Политик также подчеркнул, что США действуют в нарушение всех норм международного права.

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