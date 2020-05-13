В Госдуме РФ выявлено пять случаев заражения COVID-19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19 среди депутатов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, всего выявлено пять случаев заражения коронавирусом среди представителей нижней палаты Федерального Собрания.

Среди заболевших, по словам Володина, двое депутатов находятся в самоизоляции дома, еще двое были госпитализированы в больницу. При этом еще один излечился от заболевания и был выписан из больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Число выявленных в России за сутки случаев COVID-19 выросло на 10 028. Общее число зараженных выросло до 242 271.