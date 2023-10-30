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В Госдуме РФ рассмотрят вопросы о лишении мандатов двух депутатов

В Госдуме РФ рассмотрят вопросы о лишении мандатов двух депутатов Комиссии Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрят на заседании во вторник вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду").
В регионе
30 октября 2023 г. 22:45
В Госдуме РФ рассмотрят вопросы о лишении мандатов двух депутатов

Комиссии Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрят на заседании во вторник вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия - За правду").

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" члены указанных комиссий.

"Заседание комиссии по этике запланировано на завтра, насколько мне известно, стоят вопросы о полномочиях Белоусова и Власова", - сказал в понедельник член комиссии по вопросам депутатской этики Николай Коломейцев.

Он отметил, что речь идет о длительном отсутствии депутатов на заседаниях Госдумы и комитетов.

Первый зампредседателя комиссии Госдумы по мандатным вопросам Юрий Синельщиков также сообщил агентству, что комиссия соберется во вторник.

Депутат Власов сообщил в разговоре с "Интерфаксом", что приглашения участвовать в заседаниях не получал, хотя сам готов прийти и "озвучить причину по каждому дню своего отсутствия". Вместе с тем он не согласен, что речь идёт о каких-то длительных периодах, что, по его словам, можно проверить, подняв результаты голосования по повестке.

Депутат Госдумы Белоусов, осужденный на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей, в августе 2022 года был объявлен в розыск.

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