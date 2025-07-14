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В Госдуме РФ предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

В Госдуме РФ предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам Депутаты Госдумы подготовили законопроект о дополнительных медицинских требованиях для трудовых мигрантов.
В регионе
14 июля 2025 г. 04:20
В Госдуме РФ предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о дополнительных медицинских требованиях для трудовых мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

Проектом предлагается обязать иностранцев при въезде в РФ предъявлять медстраховку, анализы на отсутствие вируса иммунодефицита, гепатитов B/C, сифилиса и туберкулеза (действительны 10 дней), тест на отсутствие наркотических веществ (действителен 72 часа).

"Мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительных медицинских сложностей", — заявил Нилов.

Авторы инициативы считают, что это снизит нагрузку на систему здравоохранения. Сейчас для въезда требуется только медицинская страховка. В 2024 году в РФ работали около 8 млн иностранных трудовых мигрантов.

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