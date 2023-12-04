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В Госдуме РФ предложили продлить срочную службу в армии до двух лет

В Госдуме РФ предложили продлить срочную службу в армии до двух лет Из-за серьезной военно-политической обстановки в России вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно.
В регионе
4 декабря 2023 г. 00:21
В Госдуме РФ предложили продлить срочную службу в армии до двух лет

Из-за серьезной военно-политической обстановки в России вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно.

Как сообщает Report, об этом рассказал изданию NEWS.ru член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-майор Виктор Соболев.

Согласно его подсчетам, первые шесть месяцев новобранцы должны обучаться в учебных частях, а затем еще полтора года находиться непосредственно в войсках. По словам генерала, это позволит создать мощную, хорошо обученную армию, способную отразить атаки противников.

"Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину", — заключил Соболев.

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