​В Госдепе заявили, что не имеют данных о нарушении Ираном ядерной сделки

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не обладают какими-либо данными о нарушении ядерной сделки Ираном, сообщил в рамках регулярного брифинга представитель госдепа США Джон Кирби.

"У нас нет никаких индикаторов, что Иран нарушает ядерную сделку", — сказал он,как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженные силы Ирана 8-9 марта провели испытательные запуски баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства.

США, Великобритания, Франция и Германия в совместном письме в СБ ООН заявили, что испытательные пуски Ираном баллистических ракет задействовали ракеты, способные нести ядерный заряд, нарушили резолюцию СБ ООН 2231, принятую в прошлом июле и потребовали обсудить "адекватный ответ" на запуск Ираном баллистических ракет.

Кроме того, как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Пан Ги Муна, попавший в распоряжение агентства, испытания ракет Ираном не соответствуют духу всестороннего соглашения по ядерной программе, однако решать вопрос о том, нарушают ли они резолюции ООН, должен Совет Безопасности, сообщается в докладе.

Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала.

При этом США сохраняют в силе санкции по другим аспектам, включая "поддержку терроризма" и разработку баллистических ракет, в связи с которыми возник вопрос о новых санкциях.