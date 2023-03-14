В Госдепе США прокомментировали провокацию Ирана на границе с Азербайджаном

В Государственном департаменте США прокомментировали провокационный полет иранского военного самолета вдоль азербайджано-иранской государственной границы.

В Государственном департаменте США прокомментировали провокационный полет иранского военного самолета вдоль азербайджано-иранской государственной границы.

Как сообщает Report , вопрос был поднят в ходе брифинга для журналистов официального представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Он отметил, что Иран на протяжении долгого времени был злонамеренным актором в регионе.

"Что касается Азербайджана и Ирана, то, разумеется, Иран долгое время был злонамеренным актором в регионе. Он занимается пагубной деятельностью, которая угрожает его ближним и дальним соседям. Поэтому мы с тревогой наблюдаем за такого рода напряженностями", - подчеркнул Нед Прайс.

По словам дипломата, позиция Госдепа заключается в расширении связей на Южном Кавказе с Азербайджаном и Арменией для достижения более стабильного региона.