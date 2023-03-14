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В Госдепе США прокомментировали провокацию Ирана на границе с Азербайджаном

В Госдепе США прокомментировали провокацию Ирана на границе с Азербайджаном В Государственном департаменте США прокомментировали провокационный полет иранского военного самолета вдоль азербайджано-иранской государственной границы.
В регионе
14 марта 2023 г. 08:02
В Госдепе США прокомментировали провокацию Ирана на границе с Азербайджаном

В Государственном департаменте США прокомментировали провокационный полет иранского военного самолета вдоль азербайджано-иранской государственной границы.

Как сообщает Report, вопрос был поднят в ходе брифинга для журналистов официального представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Он отметил, что Иран на протяжении долгого времени был злонамеренным актором в регионе.

"Что касается Азербайджана и Ирана, то, разумеется, Иран долгое время был злонамеренным актором в регионе. Он занимается пагубной деятельностью, которая угрожает его ближним и дальним соседям. Поэтому мы с тревогой наблюдаем за такого рода напряженностями", - подчеркнул Нед Прайс.

По словам дипломата, позиция Госдепа заключается в расширении связей на Южном Кавказе с Азербайджаном и Арменией для достижения более стабильного региона.

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Версия на английском языке US Department of State on Iran's provocation on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti İranın Azərbaycana qarşı təxribatına münasibət bildirib

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