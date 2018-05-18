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    В Госдепе прокомментировали отзыв Турцией своего посла из США

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Решение Турции отозвать своего посла в Вашингтоне не является ослаблением американо-турецких отношений, Анкара по-прежнему остается важным партнером.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.

    "Мы в курсе, что Турция отозвала своего посла. Это право Турции так поступить. Я не считаю, что это ослабляет наши отношения с правительством Турции. Они продолжают оставаться важным партнером по НАТО", — сказала она на брифинге.

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