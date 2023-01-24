О нас

В Госдепе допустили, что сожжение Корана было провокацией, препятствующей расширению НАТО

В Госдепе допустили, что сожжение Корана было провокацией, препятствующей расширению НАТО Сожжение Корана около здания посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией, специально направленной на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
В регионе
24 января 2023 г. 01:47
В Госдепе допустили, что сожжение Корана было провокацией, препятствующей расширению НАТО

Сожжение Корана около здания посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией, специально направленной на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

"Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал представитель госдепартамента.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Quranın yandırılması barədə: “Türkiyə və İsveçin arasını vurmağa cəhd ediblər”

Самое важное

Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi