В Госдепе допустили, что сожжение Корана было провокацией, препятствующей расширению НАТО

Сожжение Корана около здания посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией, специально направленной на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Сожжение Корана около здания посольства Турции в Стокгольме могло быть провокацией, специально направленной на то, чтобы помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

"Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - сказал представитель госдепартамента.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.