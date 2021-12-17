В госбюджете США предусмотрена финансовая помощь Украине на 756 млн долларов

Проект бюджета Соединенных Штатов на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 млн долларов США.

Проект бюджета Соединенных Штатов на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, США по-прежнему намерена оказать поддержку Украине в размере 1 млрд долларов, в частности, на укрепление безопасности - 400 млн.

"Общий объем материально-технической помощи Вашингтона в 2021 году составил более 130 млн долларов. Это конкретная помощь украинской армии", - уточнил глава МИД Украины.

Также Украина получила от США 4 военно-морских катера типа Island, новые поставки противотанковых комплексов Javelin, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров.