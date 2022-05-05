В городском совете Тбилиси отметили 130-летие Ахмеда Джавада

В городском совете Тбилиси (сакребуло) состоялось мероприятие "Рыцарь бессмертного пера", посвященное 130-летию со дня рождения великого поэта Азербайджана Ахмеда Джавада.

В городском совете Тбилиси (сакребуло) состоялось мероприятие "Рыцарь бессмертного пера", посвященное 130-летию со дня рождения великого поэта Азербайджана Ахмеда Джавада.

Как сообщает грузинское бюро Report, вечер памяти состоялся при поддержке мэрии Тбилиси, сакребуло и Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде.

Директор Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде Лейла Алиева в благодарность за большой вклад в укрепление азербайджано-грузинских культурных связей вручила председателю сакребуло Георгию Ткемаладзе книгу "Витязь в тигровой шкуре", вышедшую в свет на азербайджанском языке.