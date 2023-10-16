В городе Самарканде откроется Генконсульство России

Россия откроет Генеральное консульство в городе Самарканде. Это станет первым Генконсульством РФ на территории Узбекистана.

Россия откроет Генеральное консульство в городе Самарканде. Это станет первым Генконсульством РФ на территории Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Межправительственное соглашение об учреждении Генконсульства России в Самарканде заключено путем обмена нотами между МИД РФ и Узбекистана.

В ноте МИД РФ отмечается, что открытие консульства позволит "содействовать развитию экономических, культурных и иных связей между двумя странами, а также расширять контакты между гражданами" двух стран.