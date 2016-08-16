​В шведском Мальме за ночь сожгли 12 машин

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Двенадцать машин сгорело в городе Мальме на юге Швеции минувшей ночью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель местной полиции Анна Йоранссон.

По ее словам, полиция направила на патрулирование города вертолет, но эта мера пока не помогает остановить волну правонарушений.

В минувший понедельник стражи порядка задержали молодого человека по подозрению в поджогах. В автомобиле задержанного сильно пахло бензином, в багажнике было найдено несколько канистр с бензином и молоток, которым он, видимо, разбивал стекла машин. Молодой человек уже был известен полиции: ранее его судили за хранение взрывчатого вещества в подвале дома в иммигрантском районе Русенгорд.

По данным, всего с начала лета в Мальме сгорело 105 машин.