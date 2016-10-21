В городе Киркук убит руководитель новостного департамента "Türkməneli TV"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Иракском городе Киркук совершено нападение на съемочную группу телеканала "Türkməneli TV".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, сотрудники телеканала, пытавшиеся заснять перестрелку между боевиками ИГ и силами безопасности Ирака близ провинции Киркук, подверглись снайперскому огню.

В результате был убит руководитель новостного департамента "Türkməneli TV", туркманский журналист Ахмет Неджмеддин Хаджероглу, а руководитель телеканала Сухейл Касым получил ранения.