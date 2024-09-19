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В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5 Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
В регионе
19 сентября 2024 г. 02:14
В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Как передает Report, об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным центра, землетрясение произошло в 00:51 по местному времени (23:51 по бакинскому времени), эпицентр находился на глубине 33 километров.

Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в странах Центральной Азии, в это же время зафиксировал в стране землетрясение магнитудой 4,9. По его данным, эпицентр находился южнее - вблизи административного центра Горно-Бадахшанской автономной области - города Хорога.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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