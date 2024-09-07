В горном районе Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в сейсмопрогностическом центре МЧС Узбекистана, который ведет мониторинг таких событий по странам Центральной Азии.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 17:09 по местному времени, очаг находился на глубине 200 км.

Согласно опубликованным центром координатам, эпицентр располагался в горах на расстоянии около 40 км от административного центра области города Хорога, в котором живет порядка 30 тыс. человек. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.