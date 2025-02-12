В горном кластере Сочи эвакуировали почти 40 человек из-за пожара на складе

Около 40 человек эвакуировали из-за пожара площадью 20 кв. метров в складском помещении в горном кластере Сочи.

Около 40 человек эвакуировали из-за пожара площадью 20 кв. метров в складском помещении в горном кластере Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 10:52 мск 12 февраля диспетчеру сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по улице набережная Лаванда. <...> Установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 20 кв. м. <...> Эвакуированы 37 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. К текущему моменту открытое горение ликвидировано.