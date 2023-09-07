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В Армении задержали пророссийского блогера

В Армении задержали пророссийского блогера Пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе, сейчас они находятся в СК Армении.
В регионе
7 сентября 2023 г. 20:12
В Армении задержали пророссийского блогера

Пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян накануне вечером были задержаны в Горисе, сейчас они находятся в СК Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительным данным, сейчас идут следственные процедуры, но что стало причиной для задержания - пока не сообщается.

Мику Бадаляна уже арестовывали за распространение ложной информации о готовящихся в Ереване и за его пределами терактах, но он был освобожден под залог. Ранее о том, что Мика Бадалян не выходит на связь написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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