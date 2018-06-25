В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили в реке тела двух девочек, пропавших в горах Дагестана.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского главка МЧС.

"Спасатели обнаружили в реке Аварское койсу тела двух девочек, семи и восьми лет, пропавших накануне вечером в Гергебильском районе Дагестана. Посики третьей девочки, семи лет, продолжаются", - сказал собеседник.

Накануне вечером трое детей (две девочки семи лет и одна девочка восьми лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. На их поиски было привлечено более 800 человек.