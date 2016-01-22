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    ​В горах Армении началась подготовка российских военных разведчиков

    Здесь принимают участие 300 военнослужащих

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На российской военной базе Южного военного округа РФ, дислоцированной в Армении, началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений. 

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Южного военного округа РФ. 

    Согласно информации, в ходе месячного полевого лагерного сбора примут участие 300 военнослужащих. Занятия проходят в условиях низких температур на высоте более 1600 метров над уровнем море.

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