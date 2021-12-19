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В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии

В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии Экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе задержали в Берлине.
В регионе
19 декабря 2021 г. 20:59
В Германии задержали бывшего главу Генштаба Грузии

Экс-главу Генштаба Грузии Георгия Каландадзе задержали в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает грузинская телекомпания "Мтавари архи".

Каландадзе возглавлял Генштаб Грузии с 8 октября до 11 ноября 2012 года, его назначил М.Саакашвили, который тогда был президентом страны.

"Бывший начальник Генштаба Каландадзе задержан в Германии. Его задержали в Берлине по запросу властей Грузии", - информирует телекомпания.

Мотив задержания пока не известен, однако против Каландадзе на родине в 2012 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении служебных полномочий. Сам Каландадзе в последние годы работает в Украине. Вместе с небольшой группой грузинских военных он приехал в Украину летом 2014 года.

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