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    В Германии судят гражданина Пакистана, обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана

    Согласно предъявленным обвинениям, пакистанец собирал информацию о еврейских и израильских целях

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Берлине начался суд на 31-летним гражданином Пакистана, который обвиняется в шпионаже в пользу Ирана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильсткие СМИ, согласно предъявленным обвинениям, пакистанец собирал в Германии и во Франции информацию о еврейских и израильских целях.

    В частности, Хайдер Сайед Мустафа обвиняется в том, что передал в Иран информацию о Рейнхольде Роббе, бывшем главе Германско-Израильской ассоциации в Берлине, а также о Даниэле Роахе, гражданине Франции и Израиля и профессоре одного из парижских университетов.

    По данным прокуратуры, фотографии и видеозаписи этих людей, а также данные об их семьях и местах проживания были переданы иранской разведке.

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