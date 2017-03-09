В Германии судят гражданина Пакистана, обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Берлине начался суд на 31-летним гражданином Пакистана, который обвиняется в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на израильсткие СМИ, согласно предъявленным обвинениям, пакистанец собирал в Германии и во Франции информацию о еврейских и израильских целях.

В частности, Хайдер Сайед Мустафа обвиняется в том, что передал в Иран информацию о Рейнхольде Роббе, бывшем главе Германско-Израильской ассоциации в Берлине, а также о Даниэле Роахе, гражданине Франции и Израиля и профессоре одного из парижских университетов.

По данным прокуратуры, фотографии и видеозаписи этих людей, а также данные об их семьях и местах проживания были переданы иранской разведке.