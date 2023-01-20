В Германии назвали условие передачи Украине танков Leopard 2

Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков в страны.

Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков в страны.

Как передает Report , об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Sky News.

Писториус заявил, что "неправильно" говорить о том, что Германия блокирует поставки танков Украине. По его словам, сейчас есть веские аргументы "за" и "против" отправки Leopard 2 ВСУ.

Отмечается, что страна владеет экспортной лицензией на боевой танк, в связи с чем ее разрешение необходимо другим странам для отправки своих Leopard 2 в Украину.

Писторус подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.