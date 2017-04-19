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    В Германии напали на культурный центр Турции

    Управление госбезопасности и полиция ведут расследование в связи с происшествием

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В немецком городе Берлине неизвестный или неизвестные напали на здание принадлежащего туркам культурного центра “Ottoman Sufi Center” (“Османский суфийский центр”).

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате нападения разбиты стекла трех окон здания.

    Председатель центра Вурал Демирташ отметил, что никаких проблем ни с кем не имеется, а двери организации открыты для каждого.

    По факту возбуждено уголовное дело. Управление госбезопасности и полиция ведут расследование в связи с происшествием.

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