В Германии напали на культурный центр Турции

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В немецком городе Берлине неизвестный или неизвестные напали на здание принадлежащего туркам культурного центра “Ottoman Sufi Center” (“Османский суфийский центр”).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате нападения разбиты стекла трех окон здания.

Председатель центра Вурал Демирташ отметил, что никаких проблем ни с кем не имеется, а двери организации открыты для каждого.

По факту возбуждено уголовное дело. Управление госбезопасности и полиция ведут расследование в связи с происшествием.