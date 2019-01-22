В Германии этнический турок назначен замначальника контрразведки

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На должность заместителя начальника Управления внутренних спецслужб Федеральной службы защиты конституции Германии назначен уроженец Турции Синан Селен.

Как сообщает Report со ссылкой на THMHaber, второй человек в организации Синан Селен 22 января официально приступил к исполнению полномочий. Начальником структуры является Томас Халденвег.

Отметим, что Управление внутренних спецслужб Федеральной службы защиты конституции Германии было создано в 1950 году. Осуществляет деятельность под надзором комитета контроля парламента. В 2005 году у структуры имелось 2448 сотрудников и 137 млн евро бюджета. Эта структура осуществляет контрразведку Федеративной Республики Германия.

Синан Селен родился в турецком городе Стамбул.

В Кельнском университете получил юридическое образование, с 2000 года начал работать в отделениях полиции. В 2016 году назначен начальником Управления по борьбе с международным терроризмом Федерального министерства внутренних дел.

Он первый мигрант, назначенный в Германии на такую высокую государственную должность.