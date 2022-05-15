ВСУ: Российская армия готовится к возобновлению наступления

Российская армия готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении Украины.

Российская армия готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении Украины.

Как передает Report, об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

Противник доукомплектовывает свои войска и перегруппировывает, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково.

"На Славянском направлении враг осуществлял обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и пополнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что противник делает шаги для перегруппировки своих сил на Слобожанском направлении, пополняет запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов для восстановления способностей к наступлению.