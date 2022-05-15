О нас
Аудио новости

ВСУ: Российская армия готовится к возобновлению наступления

ВСУ: Российская армия готовится к возобновлению наступления Российская армия готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении Украины.
В регионе
15 мая 2022 г. 08:55
ВСУ: Российская армия готовится к возобновлению наступления

Российская армия готовится к возобновлению наступления на Славянском направлении Украины.

Как передает Report, об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Противник доукомплектовывает свои войска и перегруппировывает, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково.

"На Славянском направлении враг осуществлял обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и пополнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что противник делает шаги для перегруппировки своих сил на Слобожанском направлении, пополняет запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов для восстановления способностей к наступлению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi