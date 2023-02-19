В Генштабе ВСУ назвали потери российской стороны

Украинские военные нейтрализовали за сутки 590 российских солдат.

Украинские военные нейтрализовали за сутки 590 российских солдат.

Как передает Report , такие данные приводит Генштаб ВСУ в Facebook.

Согласно информации, общее число потерь российской армии с начала войны составляет 142 860 военных.

Всего за время войны, по данным украинской стороны, уничтожено 3 310 российских танков, 6 545 боевых бронированных машин, 2 327 артиллерийских систем, 469 РСЗО, 243 единицы средств ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 016 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 224 единицы специальной техники.